Conchita Wurst: «Flirts habe ich schon am Laufen»

Vor 10 Jahren haben Sie den ESC gewonnen. Würden Sie lieber zur heutigen Zeit dort antreten oder hatten Sie es lieber, dass Sie damals schon ein Zeichen für Vielfalt setzen konnten?

Neuwirth: Es kommt alles so, wie es soll. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich diesen Moment hatte und das alles, was danach passiert ist oder währenddessen oder mit einer ganzen Community. Das war für mich ein riesiges Privileg, dass ich in dieser Situation sein durfte in der Rolle, die ich gespielt habe. Nichtsdestotrotz habe ich mir, nachdem Loreen jetzt nochmal gewonnen hat, gedacht: «Na super, muss ich das jetzt auch nochmal machen?» (lacht). Ich bin auch so ein kompetitiver Mensch, dass ich mir denke: «Jetzt will ich es aber auch nochmal wissen». Wenn das richtige Lied kommt – zurück zur Authentizität – ich finde, es muss echt natürlich kommen. Wenn ich mir denke, das ist der Song und das ist die Vision, dann würde ich nochmal antreten. Aber bis dahin nicht. Um die Frage zu beantworten: Ich sehe extremen Reiz, in der jetzigen Situation beim Eurovision Song Contest mitzumachen. Ich bin aber auch froh, dass es schon so passiert ist, wie es passiert ist.