Conchita Wurst und Rea Garvey verraten Details zu ihrer ESC-Talentshow

Conchita Wurst (35) und Rea Garvey (50) werden in der sechsteiligen Docutainment–Serie «Ich will zum ESC!» (ab dem 25. Januar 2024 in der ARD Mediathek) als Coaches Talente für den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests suchen. Wer am 16. Februar bei «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024» auftreten darf und womöglich als deutscher Vertreter nach Schweden gesendet wird, entscheidet am Ende das Publikum am Donnerstag, dem 8. Februar (22 Uhr in der ARD Mediathek und im NDR ).