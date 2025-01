Consumer Electronics Show 2025: Die Highlights der Tech-Messe

Weitere Highlights der CES 2025

Der deutsche Automobilkonzern BMW hat auf der CES sein neues Cockpit–Konzept vorgestellt, das ab Ende 2025 in Deutschland in Serie gehen soll. Neben einem von A–Säule zu A–Säule reichenden und individuell anpassbaren Display sorgen die Münchner vor allem damit für Aufsehen, dass nun auch die Windschutzscheibe selbst Teil des digitalen Erlebnisses wird. Erstmals ist es Fahrerinnen und Fahrern möglich, Fahrerassistenzsysteme direkt in das Sichtfeld und damit in das reale Verkehrsgeschehen einzublenden.