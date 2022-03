«Coole Socke»: Thore Schölermann schwärmt von Lena Meyer-Landrut

Sängerin ist «motivierter denn je»

Lena Meyer-Landrut ist in der diesjährigen Jubiläumsstaffel bereits zum siebten Mal als Coachin bei «The Voice Kids» dabei. 2015 konnte sie mit ihrem Talent Noah-Levi den Sieg holen. Jetzt strebt sie erneut den Sieg an: «Macht euch ready, denn ich bin zurück. Und zur Jubiläumsstaffel motivierter denn je», so die Sängerin in einer Mitteilung des Senders Sat.1.