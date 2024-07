Copa América: Shawn Mendes und Ex Camila Cabello im Stadion

Im Podcast «Call her Daddy» bestätigte die «I Luv It»–Sängerin im vergangenen März, dass die Beziehung im zweiten Anlauf gescheitert sei. «Wir brauchten beide weniger Zeit, um zu sagen: ‹Das fühlt sich nicht richtig an und wir müssen uns nicht so sehr anstrengen, damit es funktioniert›», berichtete sie über die erneute Trennung. Cabello bleibe ihrem Ex–Partner aber weiter freundschaftlich verbunden.