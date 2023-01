«Copenhagen Cowboy» auf Netflix: Wie gut ist die neue Serie?

Darum geht es in «Copenhagen Cowboy»

Die geheimnisvolle junge Miu (Angela Bundalovic, 28) gilt als Glücksbringerin. Sie wird an die Schwester eines Kopenhagener Unterweltbosses verschachert, der sie zu Fruchtbarkeit nach den Wechseljahren verhelfen soll. Nebenbei muss Miu in ihrem neuen Zuhause niedere Tätigkeiten verrichten, und kommt mit den dort lebenden Zwangsprostituierten in Kontakt. In Wahrheit aber verfolgt die junge Frau ihren ganz eigenen Racheplan.