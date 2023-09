Copyright-Klage gegen Sam Smith und Normani abgewiesen

Drei Songwriter haben Sam Smith (31) und Normani (27) im vergangenen Jahr vorgeworfen, sich für den Hit «Dancing With a Stranger» von 2019 an einem ihrer Songs bedient zu haben. Ein Richter hat eine entsprechende Klage nun in Kalifornien abgewiesen, wie das Musikmagazin «Rolling Stone» unter Berufung auf vorliegende Gerichtsunterlagen berichtet.