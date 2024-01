Cora Schumacher: «Gesundheit steht vor dem Geld»

Nach drei Tagen hat Cora Schumacher (47) das Dschungelcamp 2024 als erste Kandidatin verlassen – freiwillig. Ihr Gesundheitszustand habe laut der 47–Järhigen eine weitere Teilnahme an dem TV–Format nicht mehr möglich gemacht. Kurz vor dem Auszug klagte sie über den Rauch des Dschungel–Lagerfeuers, wirkte angeschlagen und sprach mit heiserer Stimme. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt das ehemalige Model unter anderem, ob sie den Auszug bereut, warum sie an Tag eins über Oliver Pocher (45) gesprochen hat und was sie gerne noch im Camp bewirkt hätte.