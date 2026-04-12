Cora Schumacher ist wieder Single: «Habe die Beziehung beendet»

Sie träumte schon von einem Umzug

Gegenüber «Bild» bestätigte sie am Wochenende: «Steven und ich sind kein Paar mehr. Ich habe die Beziehung beendet.» Während sie im Januar noch von dem in Texas lebenden sportlichen Mann schwärmte, zeigt sie sich nun enttäuscht. «Steven ist nicht der Mann, der er vorgab, zu sein.» Sie habe sich manipuliert gefühlt und ihr seien «parallele Kommunikationen auf seinem Handy mit anderen Frauen» aufgefallen. «Immer mehr wurde mir klar, dass er offenbar doch nur nach einem finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmässigen Realität suchte.»