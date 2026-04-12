Cora Schumacher ist wieder Single: «Habe die Beziehung beendet»

Auch dieses Mal hatte sie kein Liebesglück: Cora Schumacher (49) hat sich von ihrem US–amerikanischen Freund getrennt.
Sie träumte schon von einem Umzug
Gegenüber «Bild» bestätigte sie am Wochenende: «Steven und ich sind kein Paar mehr. Ich habe die Beziehung beendet.» Während sie im Januar noch von dem in Texas lebenden sportlichen Mann schwärmte, zeigt sie sich nun enttäuscht. «Steven ist nicht der Mann, der er vorgab, zu sein.» Sie habe sich manipuliert gefühlt und ihr seien «parallele Kommunikationen auf seinem Handy mit anderen Frauen» aufgefallen. «Immer mehr wurde mir klar, dass er offenbar doch nur nach einem finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmässigen Realität suchte.»
Kennengelernt hatten sich die beiden auf einer Dating–App. Schumacher besuchte ihn in den vergangenen Monaten immer wieder, sprach sogar schon von einem Umzug in die USA. Sie sehne sich nach einer Liebe, «die ehrlich und auf Augenhöhe ist und in der man gemeinsam alt werden kann». Dieser Mann sei Steven letztlich nicht gewesen.
Mit Ex–Mann Ralf Schumacher hat sie Sohn David
Cora Schumacher war von 2001 bis 2015 mit dem früheren Rennfahrer Ralf Schumacher (50) verheiratet und hat mit ihm Sohn David (24). Sie war auch in etlichen TV–Formaten zu sehen, wie etwa 2015 bei «Let's Dance», 2018 bei «Promi Big Brother» und 2024 bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».