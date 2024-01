Cora Schumacher: Krankenhaus-Wirrwarr und Streit mit Dr. Bob

Ihren 268.000 Instagram–Followern erklärte Schumacher, dass ihr Ausstieg «Ermessenssache» sei. Es sei ihr jedoch am Lagerfeuer immer schwerer gefallen, Luft zu bekommen. Es habe sich so angefühlt, als sässe ein «Riesenelefant auf meiner Lunge». Zudem meinte sie: «Ich habe keine Lust, Langzeitschäden davon zu tragen.» Die 47–Jährige befürchtete eine Kehlkopfentzündung. Da sei es «egal», was Dr. Bob sage. Am besten wisse sie selbst, wie es ihr gehe und was das Beste für sie sei: «Meine Gesundheit geht mich am meisten was an.» Schliesslich wolle sie noch ein paar Jahre leben, und das möglichst gesund. Auch im Interview mit spot on news betonte sie: «Nichts ist wichtiger als die Gesundheit – und die Gesundheit steht auch vor dem Geld.»