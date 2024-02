Cora Schumacher legt im Streit mit Oliver Pocher nach

Hatten Cora Schumacher (47) und Oliver Pocher (46) eine Affäre, oder nicht? Während Schumacher weiterhin an ihrer Dschungelcamp–Geschichte festhält, hat Pocher in seinem Podcast bereits alles dementiert. Am Donnerstag legte Schumacher mit einem neuen Instagram–Post gegen Pocher nach. In einer Lipsync–Parodie liess sie eine Frau mit starkem osteuropäischen Akzent über Männerprobleme sprechen, deren Mundbewegungen sie nachmachte.