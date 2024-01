«IBES»-Promis fliegen nach Australien

Cora Schumacher: Letztes Happy Meal vor dem Abflug Richtung Dschungel

Das RTL–Dschungelcamp in Australien füllt sich, immer mehr Stars machen sich auf dem Weg nach Down Under. Cora Schumacher hat sich vor dem Abflug noch einen Gang zu McDonald's gegönnt.