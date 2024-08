Cora Schumacher macht Schluss mit OnlyFans

Bitterer Streit mit Ralf Schumacher

Schumachers OnlyFans–Aus kommt mitten in ihrer Schlammschlacht mit ihrem Ex–Mann Ralf Schumacher. Auslöser war Cora Schumachers Interview im «Spiegel», in dem sie erstmals über das Coming–Out ihres Ex–Mannes sprach. Der ehemalige Rennfahrer hatte via Instagram im Juli seine Beziehung zu einem Mann öffentlich gemacht.