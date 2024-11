Cora Schumacher meldet sich zurück: Sie ist in einer Tagesklinik

«Möchte ehrlich mit euch sein»

«Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate waren sehr intensiv, haben viel Kraft von mir gefordert und viele alte Wunden und Traumata durch die aktuellen Geschehnisse und die wiederholten medialen Hetzkampagnen aufgerissen», schreibt die 47–Jährige in einer Story. Sie habe dadurch gemerkt, «dass ich all das, was wieder hochgekommen ist, nicht mehr alleine bewältigen kann. Aus diesem Grund habe ich mir therapeutische Hilfe gesucht und bin aktuell in einer Tagesklinik.»