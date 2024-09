Überraschende Wende

Cora Schumacher will ihren Nachnamen doch behalten

Cora Schumacher will plötzlich doch an ihrem Nachnamen festhalten. «Jetzt erst recht. Jetzt, wo sich alle darüber aufregen», erklärt sie auf Instagram. Ihr Name sei mittlerweile eine Marke, die sie sich selbst aufgebaut habe.