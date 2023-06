Cormac McCarthy, einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller der vergangenen Jahrzehnte, ist am Dienstag in Santa Fe, New Mexico gestorben. Das berichtet unter anderem die «New York Times». Der Bestsellerautor und Pulitzerpreisträger wurde 89 Jahre alt. US-Medienberichten zufolge starb er «eines natürlichen Todes».