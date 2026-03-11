Cornwell-Bestseller: Nicole Kidman startet als «Scarpetta»

Jamie Lee Curtis wollte die Rolle gar nicht

«Scarpetta» hat mit Jamie Lee Curtis noch eine weitere Oscarpreisträgerin zu bieten. Die Schauspielerin war als Produzentin massgeblich daran beteiligt, die Bücher zu adaptieren. Einen Job vor der Kamera hatte sie wohl zunächst nicht im Sinn. In einem Interview mit «Boston Herald» erklärte sie: «Nicole war diejenige, die zu mir sagte: ‹Du wirst in der Serie mitspielen, oder?› Ich antwortete: ‹Ja, natürlich!› Also beschlossen wir, dass ich Dorothy, ihre Schwester, spielen würde, was nie meine Absicht gewesen war. Das geschah wegen Nicole. Natürlich wurde es zu einer unglaublich lustigen Rolle.»