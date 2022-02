Corona-Auflagen bei den Oscars: Impfnachweis plus Doppel-PCR für alle

Auch die diesjährige Oscar-Verleihung kann nur unter strengen Corona-Auflagen stattfinden. Konkret heisst das: Am 27. März 2022 kommen zur 94. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles nur Menschen, die gegen Covid-19 geimpft sind und zwei negative PCR-Tests vorlegen können. Das gilt für jeden der rund 2.500 geladenen Gäste, natürlich auch für die Nominierten. Das erfuhr das «People»-Magazin vom Veranstalter, der Academy of Motion Picture Arts und Science, auf Nachfrage.