Corona bei «Let's Dance»: Lilly zu Sayn-Wittgenstein tanzt wieder an

Und auch Malika Dzumaev (31) wird wegen eines positiven Tests nicht dabei sein können. An der Seite von Schauspieler Timur Ülker (32) wird daher vorerst die Tänzerin Patricija Ionel (27) zu sehen sein. Die Tanzpaare werden in der zweiten regulären Show am Freitag zu einem Lied aus dem Geburtsjahr des jeweiligen Promis tanzen. Die Moderation übernehmen wieder Victoria Swarovski (28) und Daniel Hartwich (43). Joachim Llambi (57), Motsi Mabuse (40) und Jorge González (54) sitzen in der Jury.