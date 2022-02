Corona im Königshaus: Prinz Charles übernimmt nächsten Termin

Wichtige Termine stehen an

In der nächsten Woche hat die Königin einen wichtigen Termin: Am 2. März wird sie Gastgeberin eines diplomatischen Empfangs sein, bei dem sie mit Hunderten von Mitgliedern des diplomatischen Korps in Windsor zusammentreffen soll. Ausserdem wird sie am 14. März am Commonwealth-Gottesdienst in der Westminster Abbey teilnehmen und am 29. März, fast ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes, an der Gedenkfeier für den Herzog von Edinburgh, ebenfalls in der Londoner Kirche. Prinz Philip (1921-2021) war am 9. April 2021 gestorben.