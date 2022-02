Corona-Infektion der Queen: Beruhigende Signale aus dem Palast

Queen Elizabeth II. (95) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hatte der Buckingham Palast am Sonntag mitgeteilt, wie unter anderem «bbc.com» berichtete. Demnach habe die Monarchin «leichte, erkältungsähnliche Symptome». Dennoch werde sie in den kommenden Tagen «leichten Tätigkeiten» wie Online-Audienzen und Telefonkonferenzen auf Schloss Windsor nachgehen können. Lediglich eine persönliche Veranstaltung werde wohl abgesagt. Wie es weiter heisst, soll die Königin trotz ihres Alters und leichter Erkältungssymptome, die auf das Virus zurückzuführen sind, am Sonntag am Fernseher gejubelt haben, als ihr Pferd Kincardine beim Rennen in Newbury gewann.