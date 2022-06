Corona-Infektion: Steffen Hallaschka kann «stern TV» nicht moderieren

Dieser Moderator vertritt ihn

Zur «stern TV»-Livesendung am Mittwoch werde er nicht wieder fit sein, berichtet er weiter. Ein Ersatz-Moderator für die Ausgabe des RTL-Magazins am 22. Juni ist aber bereits gefunden. «Dieter Könnes springt dankenswerterweise ein. Und ich werde mich zugeschaltet aus der Quarantäne melden. Denn wir wollen euch meine Verwandlung zur Drag Queen Supa Nova und weitere spannende Backstage-Aufnahmen zeigen.» Am Ende lautet Hallaschkas versöhnliches Fazit: «Quarantäne macht einsam, aber Vielfalt verbindet!» Dieter Könnes (50) präsentiert seit 1. Mai für gewöhnlich «stern TV am Sonntag».