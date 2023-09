Was haben die Corona–Pandemie und der Hollywood–Streik gemeinsam? Sie sind noch nicht vorbei. Jüngster Beweis: US–Talk–Ikone Jimmy Kimmel (55). Wie er am Donnerstag bei X (ehemals Twitter) bekannt gab, ist er positiv auf das Coronavirus getestet worden. Infolge seiner Covid–Erkrankung muss er nun auch seine Teilnahme an einem Live–Event mit seinen Talk–Kollegen Jimmy Fallon (49) und Stephen Colbert (59) in Las Vegas absagen.