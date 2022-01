Corona-Isolation statt Dschungelcamp: So geht es Lucas Cordalis

Lucas Cordalis (54) hat sich zu seinem vorläufigen Dschungelcamp-Aus geäussert. «Ich bin so richtig am Boden zerstört», erklärte er in einem Video, das er in seinen Instagram-Storys teilte. Der Sänger fehlt am Freitag beim Einzug ins Dschungelcamp, weil bei ihm bei einem PCR-Test nach der Einreise in Südafrika das Coronavirus nachgewiesen wurde. Das hatte RTL zuvor mitgeteilt.