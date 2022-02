Corona-Zwangspause von Moderator Matthias Opdenhövel ist beendet

Matthias Opdenhövel (51) ist zurück: Nach seiner unfreiwilligen Pause in der vergangenen Woche ist der Moderator wieder PCR-negativ, wie ProSieben mitteilte. Er führt demnach am Mittwoch (16. Februar, 21:25 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn) gemeinsam mit Linda Zervakis (46) durch das Journal «Zervakis & Opdenhövel. Live.». In dieser Woche beschäftigt sich die Sendung unter anderem damit, wie man sich vor Datendiebstahl im Netz schützt und wie Verbraucher in der Teuer-Welle Geld sparen können.