Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus: Hochzeitsdoku startet im Februar

Der Sender verspricht Amore, Chaos und Emotionen

Nun bekommt das Paar seine eigene Doku–Soap. Wie RTLzwei am 29. Januar mitteilte, werden die beiden darin auf ihrem Weg zur Traumhochzeit in Italien begleitet. Dabei seien «Amore, Chaos und jede Menge Emotionen vorprogrammiert». Denn die Meinungen des Paares in Sachen Hochzeit gehen auseinander: Sie träumt von einer echten Märchenhochzeit, er denkt an den Geldbeutel. «Eins ist sicher», heisst es in der Pressemitteilung. «Der Hochzeitsstress lässt nicht lange auf sich warten.» Denn die Hochzeit drohe mehrfach ins Wasser zu fallen. So gibt es einige Probleme zu bewältigen: «Nathalie ist nicht getauft und Cosimos Vater steht eine aufwändige Operation bevor. Können wirklich alle Gäste nach Italien zur Hochzeit kommen?»