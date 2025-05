«Countdown» und «Aftershow» zum ESC-Finale: Das ist am 17. Mai geplant

Die Wiener Profitänzerin und Choreografin ist bisher vor allem aus Tanzshows bekannt. Neben «Let's Dance» war sie auch als Profi in der österreichischen Variante «Dancing Stars» dabei. Dort wirkte sie in einer Folge 2023 auch als Gastjurorin mit. Im März 2025 war sie in der RTL–Spielshow «Eltons 12» zu sehen. Nun tritt sie im öffentlich–rechtlichen Fernsehen auf. Sie habe «ein besonderes Gespür für aussergewöhnliche Choreografien und Show–Inszenierungen», heisst es in der Mitteilung des NDR.