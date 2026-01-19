Country-Ikone Dolly Parton feiert ihren 80. Geburtstag

Gesundheitliche Probleme

Das vergangene Jahr war für Parton herausfordernd, auch was ihre Gesundheit anging. Aufgrund der Probleme musste sie zahlreiche Auftritte absagen. Kurz darauf wandte sich die Sängerin in einem Instagram–Video an ihre Fans und gab Entwarnung. «In letzter Zeit denken alle, ich sei kränker, als ich bin. Sehe ich krank aus?», sagte sie mit einem Lächeln. «Ich habe viele Dinge liegen lassen, um die ich mich hätte kümmern sollen. Als ich das endlich priorisiert habe, sagte der Arzt: ‹Wir müssen viele Dinge angehen.› Nichts Gravierendes, aber ich musste einige Termine absagen, um zu Hause zu sein. Aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich nicht sterbe.»