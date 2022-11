Country-Rock-Star Jeff Cook ist gestorben

43 Nummer-Eins-Hits

Alabama gehören zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten in den USA. Die 1977 gegründete Band hat über 80 Millionen Alben verkauft und 43 Nummer-Eins-Hits in den Charts platziert. Die Band wurde zudem für 13 Grammys nominiert und hat zwei gewonnen. Cook ist sowohl Mitglied in der Country Music Hall of Fame als auch in der Fiddlers Hall of Fame.