Country-Star Sundance Head wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Dramatische Stunden für Country–Star Jason «Sundance» Head (46). Der US–amerikanische Sänger war am Freitag (15. November) mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus in Texas eingeliefert worden. Doch nun konnte seine Ehefrau Misty Entwarnung geben. Head sei «gestern Abend spät aus dem Krankenhaus entlassen worden», schrieb sie am Samstag auf Facebook.