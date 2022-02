«#CoupleChallenge»: Auch diese «Bauer sucht Frau»-Paar mischt mit

Neben den Brüdern Calvin und Marvin Kleinen, bekannt aus «Temptation Island», treten unter anderem auch die Freundinnen Victoria Lukac und Laura Lettgen an («Love Island», «Are you the One?»). Auch die «Bauer sucht Frau»-Stars Antonia Hemmer und Patrick Romer, die nach Ausstrahlung der 16. Staffel ein Paar wurden, sind am Start. «Ich glaube, Patrick ist der Schlauste, der jemals bei so einem Format mitgemacht hat», schwärmt Hemmer über ihren Partner. «Mich reizen solche Herausforderungen, ich habe die Sendung vorher mal geschaut und wenn ich mir überlege, dass man da an seine Grenzen gehen muss und noch darüber hinaus ist das für mich ein ganz spannendes Projekt», freut sich Romer auf die Herausforderung.