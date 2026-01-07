«#CoupleChallenge»: Diese Paare sind in Staffel fünf dabei

Schon am 21. Januar startet bei RTLzwei die fünfte Staffel von «#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt». Nun hat der Sender die neun Duos bekannt gegeben, die um 100.000 Euro kämpfen. Neben sechs «Liebescouples» treten ein Brüderpaar, ein Duo aus lockeren Bekannten und ein Team aus zwei sich völlig fremden Stars an.
Zweite Chance für Aleks Petrovic
Aleks Petrovic (33) bekommt eine zweite Chance. Der umstrittene Reality–Star und selbsternannte «maskuline Mann» nahm in Staffel eins mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou teil. Sie landeten auf Platz zwei. Nun will Aleks Petrovic mit seinem Bruder Marko erfolgreich sein. Der bringt keine Reality–Erfahrung mit, ist laut RTLzwei dafür aber auf «Flirtkurs».
Trash–TV–Veteranin Emmy Russ (26) wurde laut eigener Aussage schon mal für die «CoupleChallenge» angefragt, lehnte aber ab. Dieses Jahr war das Angebot besser, sie bildet ein «Freundschaftscouple» mit dem Münchner «Promi–Stylist» («Bild») Samuel Sohebi. Dicke Freunde sind sie aber nicht, sie kennen sich nur flüchtig von einzelnen Events, wie Emmy Russ gegenüber RTLzwei einräumt.
Ariel Hediger übt in Überraschungscouple für Dschungelcamp
Ariel Hediger und Joshi Jos kennen sich gar nicht. Die Influencer trafen als «Überraschungscouple» erst am Set aufeinander. Beide haben sich in Dating–Shows erste Reality–Sporen verdient.
Ariel kann bei der «CoupleChallenge» übrigens für das Dschungelcamp üben. Parallel zur Ausstrahlung des aufgezeichneten Formats ist die Schweizerin live Kandidatin bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».
Diese «Liebescouples» sind dabei
Die restlichen Paare, die in der fünften Staffel der «CoupleChallenge» antreten, sind auch im wahren Leben liiert. Porno–Star Texas Patti und ihr Mann Patrick sind es gewohnt, von Kameras beobachtet zu werden. RTLzwei begleitet seit letztem Jahr ihr «Leben am Höhepunkt» in einer Dokusoap.
Virginia und Andrew Weiss stammen ebenfalls aus dem RTLzwei–Kosmos. Der Sender begleitet die Zypern–Auswanderer und ihre sechs Kinder in «Willkommen bei Familie Weiss».
Sophie und Hendrik stellen sich nach dem Sieg in der ersten Staffel von «Sommerhaus der Normalos» der nächsten TV–Herausforderung. Dating–Show Profi Carina Nagel schleppte ihre TV–unerfahrene Partnerin Chika Ojiudo–Ambrose schon ins «Forsthaus Rampensau», nun stehen sie erneut gemeinsam vor der Kamera.
Ungleiche Fernseherfahrung bringen Sebastian Fobe (40) und Liza Waschke (36) mit. Er tingelte durch Dating–Formate, sie arbeitet als Schauspielerin für «Berlin – Tag & Nacht» und diverse Kinofilme.
Der Hamburger Patrick, der seine Freundin Zoe Saip zu «CoupleChallenge» begleitet, stand noch nie vor einer Kamera. Seine Wiener Partnerin dafür seit ihrem Durchbruch bei «Germany's next Topmodel» bei etlichen Shows.
Staffel fünf von «#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt» startet am 21. Januar um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge. Beim Streamingdienst RTL+ steht die Show schon eine Woche vorher, also am 14. Januar, zum Abruf bereit.