«#CoupleChallenge»: Diese Paare sind in Staffel fünf dabei

Trash–TV–Veteranin Emmy Russ (26) wurde laut eigener Aussage schon mal für die «CoupleChallenge» angefragt, lehnte aber ab. Dieses Jahr war das Angebot besser, sie bildet ein «Freundschaftscouple» mit dem Münchner «Promi–Stylist» («Bild») Samuel Sohebi. Dicke Freunde sind sie aber nicht, sie kennen sich nur flüchtig von einzelnen Events, wie Emmy Russ gegenüber RTLzwei einräumt.