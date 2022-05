Courteney Cox: Drehbuch zu «Scream 6» ist «wirklich gut»

«Scream 6» kommt im Frühjahr ins Kino

Im Februar wurde bekannt, dass ein sechster Teil von «Scream» in Planung ist. Kurz darauf stand auch das Veröffentlichungsdatum fest. «Vergesst nicht euren Wecker zu stellen. Der neue ‹Scream›-Film kommt am 31. März 2023 ins Kino», hiess es in einem Post auf dem Twitter-Account der Streifen. Ob es sich dabei auch um das Startdatum in Deutschland handelt, ist noch nicht klar.