Courteney Cox: Seltener Auftritt mit ihrem Freund bei den Brit Awards

Fernbeziehung wegen Pandemie

Die Schauspielerin und der Musiker sind seit 2013 ein Paar. Gegenseitig vorgestellt wurden sie von keinem Geringeren als Ed Sheeran (30). Er ist ein gemeinsamer Freund der beiden. In den Anfängen der Corona-Pandemie wurde das Paar auf die Probe gestellt. Cox lebt mit ihrer Tochter Coco (17) in Kalifornien. McDaid hingegen kommt ursprünglich aus Nordirland und blieb in Europa.