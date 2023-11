Courteney Cox teilt eine ihrer Lieblingsszenen mit Matthew Perry

Der Beginn einer Liebesgeschichte

«Wenn man mit jemandem so eng zusammenarbeitet, wie ich es mit Matthew getan habe, gibt es Tausende von Momenten, die ich gerne teilen würde», erklärte Courteney Cox in ihrem Beitrag. «Doch hier ist einer meiner Lieblingsmomente.» Dazu teilte die Schauspielerin einen Clip einer «Friends»–Szene, die für Monica und Chandler einen Wendepunkt in der Serie darstellte. «Zur Vorgeschichte: Chandler und Monica sollten in London einen One–Night–Stand haben. Aber aufgrund der Reaktion des Publikums wurde daraus der Beginn ihrer Liebesgeschichte», kommentierte Cox den Ausschnitt, der das Serien–Paar in einem Hotelbett in London zeigt. «In dieser Szene flüsterte er mir, bevor wir anfingen zu drehen, eine lustige Zeile zu, die ich sagen sollte. So etwas hat er oft gemacht. Er war lustig und liebenswürdig.»