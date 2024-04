Courtney Love zieht über Taylor Swift und Beyoncé her

Coutney Love: «Ich mag sie nicht»

«Taylor ist nicht wichtig», sagte sie in einem Interview mit «The Standard». «Sie mag ein sicherer Ort für Mädchen sein, und sie ist wahrscheinlich die Madonna von heute, aber als Künstlerin ist sie nicht interessant.» Apropos Madonna: Auch der «Queen of Pop» kann sie nichts abgewinnen, was aber immerhin auf Gegenseitigkeit zu beruhen scheint: «Ich mag sie nicht und sie mag mich nicht.»