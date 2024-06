Crazy-Town-Frontmann Shifty Shellshock stirbt mit 49 Jahren

Grosse Trauer um Shifty Shellshock (1974–2024). In den 2000er–Jahren startete der Sänger als Frontmann der Band Crazy Town durch. Ihr Hit «Butterfly» feierte weltweite Erfolge und hielt sich in Deutschland sechs Wochen auf Platz eins der Charts. Am 24. Juni ist Shellshock nun unerwartet gestorben.