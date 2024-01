Creative Arts Emmys: Acht Preise gehen an «The Last of Us»

Ehe am kommenden Wochenende (15. Januar) die Emmys verliehen werden, sind erst einmal wieder die Creative Arts Emmys an der Reihe. Die werden dieses Wochenende an zwei Tagen im Peacock Theatre in Los Angeles vergeben. Mit insgesamt acht Auszeichnungen lief der erste Abend vor allem für die Macher und den Cast der HBO–Serie «The Last of Us» erfolgreich.