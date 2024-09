«Creed III» feiert Free-TV-Premiere: Wie steht es um Runde vier?

Seither wurde mit neuen Nachrichten zu dem vierten «Creed»–Film gegeizt, was sich aber durchaus mit den damaligen Aussagen von Winkler erklären lässt. So habe er Ende 2023 erklärt, dass «Creed IV» in rund einem Jahr in die Vorproduktion gehen soll – aus heutiger Sicht also in knapp zwei bis drei Monaten. An diesem Plan habe sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge nichts geändert, auch wenn bislang noch keinerlei Plot–Details ans Licht gedrungen sind. Damit scheint aber auch klar: Mit einem Kinostart dürfte frühestens Anfang 2026 zu rechnen sein.