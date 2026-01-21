Cremig-würzige Curry-Blumenkohlsuppe

Diese Suppe sorgt für volle Geschmackspower. Blumenkohl, Gewürze und Kokosmilch verschmelzen zu einer samtigen, exotischen Basis. Das Topping aus gerösteten Kichererbsen bringt Biss und Textur ins Spiel.
Zutaten (4 Personen)
1 grosser Blumenkohl (ca. 800 g)
1 Dose Kichererbsen (240 g Abtropfgewicht)
2 Schalotten
2 Knoblauchzehen
1 daumengrosses Stück Ingwer
2 EL Currypulver
1 TL Kurkuma
1/2 TL Kreuzkümmel
800 ml Gemüsebrühe
200 ml Kokosmilch
3 EL Olivenöl
1 EL Butter
Meersalz und schwarzer Pfeffer
1 Prise Cayennepfeffer
Frischer Rucola zur Garnitur
Etwas Crème fraîche als Topping
Kochutensilien: Grosser Topf, Backblech, Stabmixer, Schneidebrett, Messer, Backpapier, Sieb, Küchenpapier
Zubereitung (45 Minuten)
1. Den Backofen auf 200°C Umluft vorheizen. Die Kichererbsen in ein Sieb abgiessen, gründlich abspülen und auf Küchenpapier trockentupfen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen, mit einem Esslöffel Olivenöl beträufeln und mit einer Prise Kreuzkümmel sowie Salz würzen. Im Ofen 25–30 Minuten rösten, bis sie goldbraun und knusprig sind, dabei zwischendurch wenden.
2. Den Blumenkohl waschen, vom Strunk befreien und in kleine Röschen teilen. Schalotten, Knoblauch und Ingwer schälen und fein würfeln. In einem grossen Topf die Butter mit dem restlichen Olivenöl erhitzen und die Schalotten darin glasig dünsten. Knoblauch und Ingwer hinzufügen und kurz mitbraten.
3. Das Currypulver und die Kurkuma einrühren und eine Minute anrösten. Die Blumenkohlröschen hinzugeben und kurz anschwitzen. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und aufkochen lassen.
4. Bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis der Blumenkohl weich ist. Die Kokosmilch angiessen und die Suppe mit dem Stabmixer zu einer samtigen Konsistenz pürieren. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Cayennepfeffer abschmecken.
Anrichtetipps
Die dampfende Suppe in vorgewärmte Schalen füllen und grosszügig mit den knusprigen Kichererbsen krönen. Mit etwas Rucola und einem Klecks Crème fraîche garnieren.
Getränkeempfehlung
Ein leichter Chardonnay mit buttriger Note unterstreicht die Cremigkeit der Kokosmilch.
Ein Karotten–Apfel–Ingwer–Saft verstärkt die würzigen, leicht süssen Nuancen.
Rezeptvariationen
Für mehr Schärfe Chilipulver oder –Ringe als zusätzliches Topping verwenden.
Ein Schuss Limettensaft kurz vor dem Servieren peppt das Gericht auf.