Cremig-würzige Curry-Blumenkohlsuppe

Zubereitung (45 Minuten)

1. Den Backofen auf 200°C Umluft vorheizen. Die Kichererbsen in ein Sieb abgiessen, gründlich abspülen und auf Küchenpapier trockentupfen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen, mit einem Esslöffel Olivenöl beträufeln und mit einer Prise Kreuzkümmel sowie Salz würzen. Im Ofen 25–30 Minuten rösten, bis sie goldbraun und knusprig sind, dabei zwischendurch wenden.