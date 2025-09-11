Der Herbst kommt auf den Teller

Cremige Nudeln mit Pilzen und Bohnen

Wenn die ersten Blätter fallen und die Pilzsaison beginnt, ist es Zeit für diese Pilz–Bohnen–Pasta. Waldpilze und knackige Bohnen in cremiger Sahnesauce verkünden auf dem Teller den Herbstanfang. Ein Rezept, das die neue Jahreszeit willkommen heisst.