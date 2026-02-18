Cremiger Schichtgenuss: Kartoffel-Kohlrabi-Gratin

Wenn Kartoffeln und Kohlrabi aufeinandertreffen, entsteht ein unkompliziertes Wohlfühlgericht. Das Gratin überzeugt mit seiner cremigen Sosse, der Würze von Muskatnuss und Senf sowie einer knusprig–goldenen Käsekruste.
Zutaten (für ein Auflaufform)
600 g festkochende Kartoffeln
500 g Kohlrabi (ca. 2 mittelgrosse Knollen)
300 ml Sahne
100 ml Milch
150 g geriebener Gruyère
2 Knoblauchzehen
1 EL Dijon–Senf
1 EL Butter (für die Form)
1 TL getrockneter Thymian
Frisch geriebene Muskatnuss
Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Runde Auflaufform (ca. 26 cm Durchmesser), Topf, Sparschäler, Mandoline oder scharfes Messer, Schneebesen, Messbecher
Zubereitung (70 Minuten)
1. Den Backofen auf 190°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die Auflaufform grosszügig mit Butter einfetten. Die Kartoffeln und Kohlrabiknollen gründlich schälen. Die Kartoffeln in gleichmässig dünne Scheiben schneiden – eine Mandoline liefert die besten Ergebnisse, aber auch ein scharfes Messer erfüllt seinen Zweck. Die Kohlrabi in kleine Stifte schneiden.
2. Die Knoblauchzehen fein hacken. In einem kleinen Topf Sahne und Milch bei mittlerer Hitze erwärmen, ohne die Mischung zum Kochen zu bringen. Den Knoblauch, den Dijon–Senf und den getrockneten Thymian einrühren. Mit einer grosszügigen Prise frisch geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen und alles gut verrühren, bis eine aromatische Sosse entsteht.
3. Die Kartoffelscheiben und Kohlrabistücke abwechselnd in die vorbereitete runde Auflaufform schichten. Dabei am äusseren Rand beginnen und die Scheiben im Kreis anordnen, dann spiralförmig zur Mitte hin weiterarbeiten, bis der Boden bedeckt ist. Jede Lage leicht salzen und mit etwas geriebenem Gruyère bestreuen. So Schicht für Schicht fortfahren, bis alle Scheiben aufgebraucht sind. Etwa zwei Drittel des Käses auf die Schichten verteilen.
4. Die warme Sahnemischung gleichmässig darübergiessen. Den restlichen Gruyère über die Oberfläche streuen. Die Auflaufform mit Alufolie abdecken und im vorgeheizten Ofen 35 Minuten garen. Dann die Folie entfernen und weitere 15–20 Minuten backen.
5. Das fertige Gratin aus dem Ofen nehmen und etwa 10 Minuten ruhen lassen, damit die Sosse leicht anzieht und sich die Aromen verbinden.
Anrichtetipps
Das Gratin direkt in der Auflaufform auf den Tisch stellen und mit frischen Thymianblättchen bestreuen. Dazu passt ein knackiger grüner Salat mit einem leichten Vinaigrette–Dressing als frischer Kontrast zur cremigen Hauptspeise.
Getränkeempfehlung
Ein trockener Weissburgunder mit seiner feinen Mineralität ergänzt die cremig–würzigen Aromen des Gratins harmonisch.
Eine Kräuterlimonade mit Thymian oder Rosmarin erfrischt und bildet einen feinen Kontrast zur cremigen Textur des Gratins.
Rezeptvariationen
Für eine kräftigere Note den Gruyère durch würzigen Bergkäse oder reifen Comté ersetzen.
Dünne Scheiben von geräuchertem Schinken zwischen den Schichten sorgen für eine deftigere Variante.