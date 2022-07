Diese «Criminal Minds»-Stars kehren angeblich zurück

Joe Mantegna (74), der in der Serie jahrelang David Rossi verkörperte, liess Fanherzen bereits mit einem Tweet am vergangenen Mittwoch (13. Juli) höherschlagen. Ein Foto zeigt ihn mit erhobenem Daumen an einem Drehset. «Ich mache heute nur eine kleine Inspektion für ein bevorstehendes Projekt», schrieb er. Dazu setzte er das Hashtag «#criminalminds».