Cristiano Ronaldo: Drei Millionen Instagram-Follower weniger?

Zahlreiche Kontos gesperrt

Dem Bericht zufolge haben viele Nutzerinnen und Nutzer der Plattform am Montag die Nachricht erhalten, dass ihr Konto gesperrt worden sei. Andere konnten sich demnach nicht mehr einloggen. Unter anderem auf der Website «allestörungen.de» stiegen die Meldungen über Probleme mit der Plattform am Nachmittag für kurze Zeit ebenso deutlich an.