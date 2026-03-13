Cristiano Ronaldo feiert in Madrid, Georgina Rodríguez in Rom

Cristiano Ronaldo (41) und Georgina Rodríguez (32) haben an einem Abend gezeigt, dass auch ein Weltstar–Paar nicht immer gemeinsam auftreten muss. Während der 41–jährige Fussballstar am Donnerstag in einem Lokal einen Abend in Madrid genoss, sass seine Verlobte Georgina Rodríguez (32) knapp 2.000 Kilometer entfernt in der ersten Reihe der Valentino–Show «Interferenze» im Palazzo Barberini in Rom.
Georgina machte dabei eine formidable Figur: Sie trug ein figurbetontes, schwarzes Kleid mit einem auffälligen Blumendekor zu hohen schwarzen Stilettos. Neben ihr nahm Bloggerin und Unternehmerin Chiara Ferragni Platz, die ihrerseits in einem schwarzen Spitzenkleid erschienen war.
Hinter dem Glamour steht eine Familie, die Ronaldo und Georgina gemeinsam aufgebaut haben. Die beiden sind Eltern der Töchter Alana und Bella sowie der Zwillinge Eva Maria und Mateo, die per Leihmutterschaft zur Welt kamen. Bellas Zwillingsbruder Angel verstarb kurz nach der Geburt. Dazu bringt Ronaldo seinen Sohn Cristiano Jr. aus einer früheren Beziehung mit in die Familie.
Kennengelernt im Gucci–Store
Begegnet ist sich das Paar 2016 in einem Madrider Gucci–Store, wo Georgina als Verkäuferin arbeitete. Anfang 2025 folgte der Antrag. Wie die Verlobung ablief, hat Ronaldo im vergangenen Jahr in einem Gespräch mit Journalist Piers Morgan erzählt: «Gerade als ich ihr den Ring hinhielt, kamen meine beiden Kinder herein und sagten: ‹Papa, du willst Mama den Ring geben und sie fragen, ob sie dich heiraten will.›» Für Ronaldo war das das Zeichen: «Ich dachte: Wow, das ist der richtige Moment.»
Im August bestätigte das Paar die Verlobung offiziell: Georgina teilte auf Instagram ein Foto mit dem riesigen Ring und den Worten «Ja, ich will. In diesem und in allen weiteren Leben.» Einem breiteren Publikum ist sie seit der Netflix–Doku «I Am Georgina» aus dem Jahr 2022 bekannt.