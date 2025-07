Cristiano Ronaldo trauert um Fussballstar Diogo Jota

Tennisstar Rafael Nadal (39) schrieb in einem Post auf X: «Was für traurige und schmerzhafte Nachrichten. Meine Liebe, Zuneigung und Unterstützung an seine Ehefrau, seine Kinder, seine Familie und seine Freunde in diesem schwierigen Augenblick. Ruht in Frieden, Diogo Jota und André Silva.»