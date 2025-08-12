Cristiano Ronaldo traut sich: Die Liste seiner Ex-Freundinnen

Nur Irina Shayk war offiziell

Die einzige wirklich lange und offiziell bestätigte Beziehung führte Cristiano Ronaldo ab 2010 aber mit dem russischen Supermodel Irina Shayk (39). Das Paar war rund fünf Jahre lang liiert und zeigte sich auch zusammen auf dem roten Teppich. Anfang 2015 war dann alles aus: Shayk liess über einen Sprecher erklären, sie habe sich von ihrem Partner getrennt. Auch hier standen Fremdgehgerüchte im Raum. «Ich glaube nicht an Männer, die uns unglücklich machen, denn die sind kleine Jungs, keine Männer», wetterte sie 2015 laut «Daily Mail» im Interview mit der spanischen «Hola!». Sie habe sich «hässlich und unsicher» neben ihrem Freund gefühlt.