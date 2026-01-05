Critics Choice Awards: Ariana Grande verzaubert als Glinda

«Wicked»–Star geht ohne Preis nach Hause

Während Grande mit ihrem Style überzeugte, ging sie bei den Critics Choice Awards leer aus. In der Kategorie der besten Nebendarstellerin gewann stattdessen Amy Madigan für den Film «Weapons». Sie setzte sich auch gegen Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas («Sentimental Value»), Teyana Taylor («One Battle After Another») sowie Wunmi Mosaku («Blood & Sinners») durch. Auch in sechs weiteren Kategorien, darunter «Bester Film», musste sich Grandes «Wicked: Teil 2» geschlagen geben.